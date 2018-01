96 mil pessoas estão imunizadas contra febre amarela no Município

A secretária municipal de Saúde, Marina de Fátima de Oliveira, informou durante coletiva de imprensa realizada na terça-feira, 16, no Palácio Santo Agostinho, que a Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças conseguiu vacinar 96.661 pessoas entre janeiro de 2017 até o momento. Somente neste mês, foram 12.152 pessoas imunizadas.

A campanha deve ser ainda mais intensificada porque um homem de 52 anos, morador do centro, que estava internado na Santa Casa de Misericórdia com suspeita de Febre Amarela e Leptospirose faleceu na terça-feira, 16. Os resultados dos exames devem sair em até 12 dias.

Dados da Secretaria Estadual de Saúde repassados à Prefeitura revelam que de 2000 a 2016, 76 mil pessoas foram vacinadas, mas como há imprecisão nas informações repassadas, a Secretaria de Saúde objetiva cobrir toda área do município.

Agentes da Secretaria de Saúde percorreram 28 bairros da zona rural durante os finais de semana e bateram de porta em porta procurando vacinar o máximo de munícipes expostos a área de matas.

Todas as unidades de saúde estão oferecendo a vacina, são elas: Água Comprida, Águas Claras, Centro de Saúde, Casa de Jesus, CDHU, Santa Luzia, Vila Aparecida, Vila Bianchi, São Vicente, São Lourenço, Hípica Jaguari, Madre Paulina, Vila Davi, São Francisco, Henedina Cortez, São Miguel, Parque I, Parque II, Planejada I, Planejada II, Cidade Jardim, Arara dos Mori, Mãe dos Homens, Morro Grande da Boa Vista, Nilda Colli, Pedro Megale, Toró e Vila Mota.

Postos volantes – Para melhor cobertura do município, postos volantes estão percorrendo diversos pontos da cidade. Hoje, na parte da manhã, as equipes estarão no Paço Municipal e Mercado Municipal, na parte da tarde, na Praça Raul Leme e Escola Carlos Frederico, localizada no Jardim São Miguel. Já a noite as equipes podem ser encontradas na Feira de Artesanato do Lago do Taboão. Na sexta-feira, 19, haverá postos volantes de manhã no Ciles do Bairro Águas Clara e a tarde na Praça do Jardim São Lourenço.

Contraindicações – A vacina não é indicada para gestantes, pessoas com câncer, Aids, HIV (necessária avaliação médica), pessoas com artrite, lúpus, psoríase, alérgicas a ovo, menores de 9 anos, quem faz uso de corticoide em dose elevada e pessoas que fazem uso de medicação biológica.

Quem não possui o comprovante da vacinação e não se lembra de ter tomado a vacina, a orientação é que, na dúvida, se imunize.

Bragança não está oferecendo a dose fracionada da vacina, que tem validade de oito anos. O novo protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS), orienta que não é mais necessário repetir a dose, pois uma já basta para garantir imunidade por toda a vida.