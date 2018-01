Passeio Ciclístico de Verão reúne centenas de adeptos

O 1º Festival de Verão, evento realizado pela Prefeitura, começou no último sábado, 13, com a presença de munícipes em diversas atividades.

O primeiro sábado do festival começou no Lago do Taboão, a partir das 8h, com aulas de zumba, na Arena do Lago. Na parte da tarde teve partidas de basquete, modalidade streetball, e a noite o grupo Batuqueiros de Jorge se apresentou em frente ao Centro de Artesanato.

Quem passou pela Arena do Lado do Taboão do último domingo, 14, por volta das 8h, pode observar centenas de ciclistas reunidos para o Passeio Ciclístico de Verão realizado pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL).

Cerca de 800 ciclistas percorreram um percurso de 32km dentre crianças, jovens, adultos e idosos. No mesmo dia, às 9h, também aconteceu a Caminhada de Verão, que reuniu cerca de 30 pessoas.

Ainda no domingo houve torneio de ping-pong, jogos de tabuleiro, apresentação do cantor bragantino Markão Skema e show com o grupo Sambarts, no lago do Taboão. No Ciles do Lavapés, teve apresentação do projeto Reggae Cultural e aula de yôga. No Clube de Regatas Bandeirantes aconteceu o primeiro Bateria Show do Festival de Verão, com a Escola de Samba Fraternidade.

O chefe da Divisão de Lazer da SEMJEL, Rivelino Dorta de Oliveira, disse que na próxima semana haverá ação com alongamento com a supervisão de um personal trainer e caminhada.

O evento aconteceu em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Agronegócios e Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Segurança, além de empresas como Bike Center, Alfa & Ômega, Sabesp, União Supermercados.

Na próxima quinta-feira, 18, acontecerá o Fórum e Workshop sobre a importância do Carnaval na Cultura Popular e suas fontes de arrecadação e renda, às 20h, no Centro Cultural Geraldo Pereira. Na sexta-feira, 19, acontecerá o show com A Velha Arte do Samba, no Lago em frente ao Centro de Artesanato.

O Festival de Verão contará com agenda esportiva todos os finais de semana até o dia 4 de fevereiro. Mais informações podem ser obtidas por meio do número (11) 4034-2822.