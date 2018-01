Braga deve anunciar ex-Guarani Rafael Silva

O Bragantino deve anunciar em breve a contratação do atacante Rafael Silva, 27, ex-jogador do Guarani. Ele teve passagens pela base do Portuguesa, Ituano, Vasco, Cruzeiro, Figueirense, Hatta Club (Dubai) e Guarani.

A passagem pelo Vasco foi marcada por 47 jogos e 10 gols. No Guarani (emprestado pelo Cruzeiro), Silva passou por 8 jogos e saiu em situação complicada com o clube após não apresentar desempenho desejado e polêmicas sobre a torcida bugrina nas redes sociais.

Para o portal Globo Esporte, a Diretoria do clube disse que a oficialização do atleta no Massa Bruta será feita depois de “finalizarem questões contratuais para anunciar o jogador”.

Ainda nesta semana o Bragantino deverá anunciar mais um reforço para completar o grupo de atacantes: Léo Jaime, Anderson Ligeiro, Bruno Sávio e Matheus Peixoto. O atacante Watson rescindiu contrato na semana passada.