Estação Verão: Período favorável para ocorrência de raios, todo o cuidado é importante

De acordo com o Instituto Climatempo, foram registrados em Bragança Paulista 103 raios na semana passada. Diante do quadro, vários alertas estão sendo emitidos pelos institutos de meteorologia com objetivo de impedir maiores prejuízos e acidente com pessoas. O gerente de Operação do Sistema da Energisa Stevon Schettino falou sobre o assunto com a GB.

Segundo Shettino, uma das primeiras providências a serem tomadas quando o tempo estiver ‘fechando’, é desligar os aparelhos eletrônicos da tomada. Essa é uma boa prática para evitar prejuízos. “Durante as tempestades, quando ocorre uma alta incidência de raios que atingem a região e também o sistema elétrico, podendo provocar a interrupção do fornecimento de energia, o ideal é que os equipamentos sejam retirados das tomadas. É uma medida preventiva”, destaca.

Para a proteção das instalações elétricas internas e dos aparelhos elétricos de residências, dispositivos como filtros de linha, estabilizadores e nobreaks também contribuem com a proteção dos eletroeletrônicos. Apesar de serem utilizados bastante em computadores, esses aparelhos também são recomendados para outros produtos.

De acordo com Schettino, durante os temporais a atenção deve ser sempre redobrada. “Além dos equipamentos elétricos, os raios podem atingir pessoas e imóveis diretamente ou ainda por meio de objetos metálicos, telefonia, antenas externas, rede de TV e Internet via cabo. É preciso ficar atento. Não se abrigar da chuva sobre árvores e evitar descampados protege a vida”.

Para evitar os acidentes com os raios, o especialista relaciona algumas orientações, como por exemplo, não utilize chuveiro ou torneira elétrica (secador, chapinha etc); quando ouvir os trovões, nunca fique em campo aberto. Procure abrigo imediatamente em construções e feche os vidros e janelas; durante temporais, evite aglomerações; evite ser o ponto mais alto das proximidades ou estar próximo dele; de não for possível se abrigar, agache-se, com as mãos na nuca e pés juntos; não fique embaixo de árvores ou próximo à torres; se estiver dentro de um carro feche as janelas e aguarde a tempestade passar para poder sair. O carro oferece uma boa proteção contra raios; retire os aparelhos eletroeletrônicos das tomadas; nunca utilize telefone com fio ou aparelho conectado à tomada durante uma forte tempestade com incidência de raios; se precisar fazer uma ligação, dê preferência aos celulares; deixe para carregar ou smartphone em outro momento e sempre opte por usar o notebook na bateria e pela rede Wi-Fi, dispensando o uso de fios; os cabos telefônicos, cabos de TV por assinatura e fiação de antenas são capazes de conduzir a corrente elétrica dos raios até os aparelhos. Por isso, é aconselhável retirar os aparelhos eletrônicos (normalmente mais sensíveis) das conexões com rede de telefonia, TV a cabo e antena externa; e sempre que puder, instale dispositivos de proteção contra surtos e aterre a rede elétrica da residência ou comércio.

Em caso de queda de energia elétrica acione imediatamente a Energisa, pelo telefone 0800 7010 326.