Febre Amarela: Mais de 9 mil pessoas já foram vacinadas neste mês

A secretaria de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças intensificaram a vacinação contra a Febre Amarela neste ano visando imunizar toda população bragantina. A ação conta com a parceria da Nova Biotec.

No sábado, 13, os profissionais de saúde do município estiveram em pontos estratégicos da cidade e aplicaram 3.724 doses da vacina. Os locais foram o Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, o Terminal Rodoviário Urbano (Rodoviária Velha), o Centro de Artesanato do Lago do Taboão e o bairro da Marina.

A imunização segue sendo feita em todas as salas de vacinação das unidades de saúde do município. Desde o dia 2 de janeiro já foram aplicadas 9.924 doses.

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores (mosquitos e afins).

Os primatas são os principais hospedeiros do vírus, por isso, caso encontre algum macaco morto não mexa no animal e comunique imediatamente a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (11) 4034-4144, para recolhimento e mapeamento destas áreas.