Bolsa Família: Bragança tem 972 benefícios cancelados e bloqueados

No final do ano passado um total de 972 benefícios do Bolsa Família foram bloqueados e cancelados em Bragança. Esse total representa 21% do total das 4.702 famílias assistidas. O corte ocorreu após uma auditoria no programa, realizada pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União (CGU), que constatou dados cadastrais incorretos e pagamento indevidos. Em todo o País 1,97 milhão de beneficiários ficaram de fora do programa após a análise.

A maioria dos bloqueios na cidade tem relação com o fato dos assistidos deixarem de repassar informações junto ao Cadastro Único (CAD), como atualização de renda, endereço e até composição familiar, o que resulta em informações divergentes quando outras bases de dados do governo federal são confrontadas.

O CAD tem validade de dois anos e é de total responsabilidade dos beneficiários manterem essas informações devidamente atualizadas durante este período. O Bolsa Família é um programa de transferência condicionada de renda, que beneficia famílias pobres e extremamente pobres, inscritas Cadastro Único.

Os critérios para inclusão das famílias no programa são estabelecidos pelo governo federal, não cabendo aos municípios o poder de decisão sobre quem será beneficiado. O CAD agrega informações sobre moradia, composição familiar, escolaridade, saúde e renda, que são utilizadas para a definição de indicadores.

São elegíveis ao recebimento do benefício famílias em estado de extrema pobreza que possuam renda per capita menor que R$ 85 ou aquelas em estado de pobreza, que possuem renda per capita de R$ 85,01 a R$ 170; famílias que possuem em sua composição familiar crianças e/ou adolescentes com idade limite de até 17 anos que frequentem a escola regularmente e/ou gestantes também podem receber através do Bolsa Família.

O valor do benefício varia de acordo com a renda per capita e a composição familiar. Famílias em situação de extrema pobreza recebem o valor básico de R$ 85, mais variáveis (até cinco por família).