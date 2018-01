Carnaval: Prefeitura investirá R$ 800 mil

O projeto do Carnaval/2018 terá investimento de R$ 800 mil, conforme informou o Palácio Santo Agostinho, Prefeitura, nessa segunda-feira, 15. Ainda de acordo com a administração municipal, este ano não haverá subvenção para que as escolas de samba promovam seus respectivos desfiles.

Entretanto, as publicações da Imprensa Oficial indicam que os preparativos para a folia estão em franco desenvolvimento. Foram abertas várias licitações para contratar equipamento de som, para fechamento da avenida e catracas para registro de acesso à Passarela do Samba Chico Zamper.

Por outro lado, as inscrições para compor a Corte do Carnaval foram encerradas no fim da tarde de ontem, pois isso, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, não foi possível divulgar o número de candidatos a Rei Momo, Rainha, Sambista de Ouro e 1ª e 2ª princesas.

A festa para a escolha da Corte do Carnaval/2018 acontecerá dia 20 próximo, no Ginásio de Esportes Dr. Lourenço Quilicci, “Lourenção”. Os vencedores receberão os seguintes cachês: Rei Momo e Rainha, R$ 2.000,00; 1ª Princesa, R$ 1.500,00; 2ª Princesa, R$ 1.000,00; e Sambista de Ouro, R$ 1.200,00. O Carnaval 2018 acontece entre dia 9 e 13 de fevereiro.