Crise hídrica: Volume de chuvas é semelhante ao verificado em 2013 pré-crise

Dados meteorológicos, divulgados na semana passada, indicam que o comportamento das chuvas se assemelha ao da pré-crise hídrica de 2013. Os números foram avaliados por equipe técnica do Consórcio PCJ (rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí). O Rio Jaguari pertence a este sistema. Na represa o volume operacional foi de 47% nessa segunda-feira, 15.

Os estudos que concluíram pelo perigo de repetição da crise hídrica compilou dados meteorológicos de 2017 e os comparou com levantamentos de anos anteriores e constatou que o volume de chuvas nas Bacias PCJ e as vazões dos rios que desembocam no Sistema Cantareira estão bem próximas do cenário verificado no ano de 2013, pré-crise hídrica.

“A análise é de atenção, pois, caso as chuvas no início de 2018 não ocorram de forma consistente a chance de enfrentarmos dificuldades com disponibilidade de água durante o próximo ciclo de estiagem é muito grande, já que institutos meteorológicos internacionais atentam para a ocorrência de uma “La Niña” nesse ano, o que acarreta fortes secas na região sudeste”, avalia.

As precipitações nas Bacias PCJ estão ocorrendo abaixo da média que é de 1.500 milímetros. Em 2012, iniciou uma tendência de chuvas menos volumosas, com 1.460 mm, depois em 2013, 1.110 mm, tendo seu menor índice em 2014, durante o ápice da crise hídrica, com míseros 874 mm. No ano de 2015 iniciou-se uma recuperação, quando choveu 1.283mm, e em 2016, 1468 mm. Porém, o ano de 2017 voltou a apresentar chuvas mais escassas nas Bacias PCJ, com volumes na ordem de 1.306 mm, demonstrando novamente uma perspectiva de queda. Os 10 primeiros dias de janeiro de 2018 choveu em média 30% do esperado para o mês.

No levantamento feito pelo Consórcio PCJ, a tendência de queda do volume de chuvas também foi verificada na região das cabeceiras das Bacias PCJ, onde está o Sistema Cantareira, região de Bragança Paulista e Sul de Minas. “Mesmo tendo chovido acima da média nos dois últimos anos, a região onde estão os reservatórios voltou a apresentar volumes abaixo das médias históricas em 2017, com 1.259 mm quando o esperado é 1.300mm A diminuição das chuvas pode ser sentida no volume de água que chega aos reservatórios do Cantareira”, observam os técnicos.

Outro fator que causa atenção por parte dos técnicos do Consórcio PCJ é a possibilidade de ocorrência do fenômeno “La Niña”, em 2018, provoca estiagem nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e principalmente Sul. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em seu Informe Infoclima de 19/12/2017 alertou: “Os modelos de previsão do ENOS continuam apontando maior chance de configuração do episódio de La Niña no decorrer do próximo trimestre, com duração prevista pelo menos até abril de 2018. Em persistindo este padrão poderá favorecer à ocorrência de chuvas acima da média histórica em parte da Região Norte do Brasil”.

O fenômeno “La Niña” consiste no resfriamento da temperatura média das águas do Oceano Pacífico, sendo observado principalmente na porção central e leste, representando exatamente o oposto do fenômeno El Niño, que produz um aquecimento anormal de suas temperaturas.