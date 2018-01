Inscrições para o Torneio dos Trabalhadores abrem nesta segunda

A Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) está abrindo inscrições a partir de segunda-feira, 15 de janeiro, para o 34º Torneio dos Trabalhadores “Arnaldo Mairiporã”. A novidade deste ano é a implantação de outras modalidades no feminino e no masculino, além do Futsal.

Os atletas inscritos poderão competir nas seguintes modalidades: Futsal (15 atletas no máximo), Natação (4 atletas no máximo), Truco (4 jogadores no máximo), Bilhar (duas duplas no máximo), Bocha (2 duplas no máximo), Dominó (4 jogadores no máximo), Damas (4 jogadores no máximo) e Futevôlei (4 atletas no máximo). Em todas as modalidades a participação é gratuita, no entanto para o Futsal será obrigatório um cheque caução e, caso não tenha nenhum WO, o cheque retornará para a empresa.

No dia 19 de fevereiro haverá Congresso Técnico para esclarecimentos sobre o torneio, às 19h, na sede da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, para definir as datas de início de cada modalidade. O Torneio deverá iniciar na primeira semana de março.

A partir deste ano as edições do Torneio passarão a se chamar “Arnaldo Mairiporã”, em homenagem ao atleta do Legionário E.C., Arnaldo Correia dos Santos, conhecido como “Mairiporã”, falecido em fevereiro do ano passado.

Empresas interessadas poderão se inscrever de 15 de janeiro a 16 de fevereiro, na sede da SEMJEL, onde deverá preencher a ficha de inscrição por modalidade. A secretaria está localizada na Avenida dos Imigrantes, 3237, no bairro do Lavapés. Para mais informações, os interessados devem entrar em contato pelo telefone (11)4034-2822 / 4033-6667, através do Portal www.braganca.sp.gov.br ou pelo e-mail: esportes@braganca.sp.gov.br.