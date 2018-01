Bolsa Atleta voltará a beneficiar esportistas bragantinos

Desde 2011, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SEMJEL), conta com a Lei nº4284/2011, que oferece concessão financeira para atletas amadores de rendimento em modalidades esportivas com prática regular no município.

As Olimpíadas Rio 2016 alavancou a valorização no incentivo ao esporte no Brasil. A tendência se repete em diversos estados do país e em municípios que acataram a ideia para valorização do esporte local. Com este objetivo, a SEMJEL voltará a beneficiar esportistas no ano de 2018.

O chefe da Divisão de Esportes, Osvaldo Rodrigues Alves (Tyson), disse em entrevista que infelizmente no ano passado a Prefeitura não pode oferecer a bolsa devido à falta de verba deixada pela administração anterior, mas para este ano a SEMJEL conta com dois orçamentos para beneficiar os talentos locais. “Este ano contamos com dois orçamentos, tanto da Lei de Incentivo ao Esporte quanto do Bolsa Atleta, R$ 300 mil e R$ 100 mil, oriundas do governo federal e estadual, respectivamente. Serão 50 atletas beneficiados, no valor de R$ 2 mil, que pode ser pago integralmente ou dividido em 10 parcelas”.

As categorias do Bolsa Atleta do município são: Atleta de Base, para iniciantes, Estudantil, para quem participou de eventos estaduais e campeonato escolar e Atleta Municipal, para atletas que participaram de competições estaduais, indicada pela respectiva entidade municipal. É importante salientar que a prestação de contas é obrigatória e deverá ocorrer em até 30 dias do recebimento da última parcela.

Em fase de concessão aos esportistas, a comissão criada para viabilizar a bolsa pediu ao departamento jurídico a revogação de alguns critérios da lei para contemplar o maior número de atletas possíveis. “Alguns quesitos que se pede nem todo mundo tem legalidade para receber, vamos tentar diminuir a burocracia”, informou Tyson.

Ele reconhece que o recurso destinado a cada atleta é pouco, mas a bolsa oferece condições mínimas, “é um começo”, lembra. “Futuramente nossos vereadores poderiam criar leis que façam com que consigamos recursos maiores, onde atletas possam viajar, custear sua alimentação e custear todo um gasto que se exige quando falamos em competição de alto nível”, sugeriu.

O bolsistas contemplados são aqueles que se cadastraram na SEMJEL como atletas de alto rendimento. A Secretaria de Esportes espera que mais atletas compareçam para realizar a inscrição, que segue até o dia 28 de fevereiro.

Bolsa Atleta Federal – O Governo Federal está investindo R$79,3 milhões em atletas contemplados pelo Programa Bolsa Atleta nas diferentes categorias modalidades dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Programa deverá atender 5.830 esportistas, sendo 3367 homens e 2463 mulheres.

Bragança Paulista conta com oito atletas beneficiados, sendo eles: Andressa Oliveira de Morais (atletismo), Lutimar Abreu Paes (atletismo), Guilherme Henrique Cobbo (atletismo), Liliane Cristina Barbosa Fernandes (atletismo), Jean Gomes Firmino Oliveira (natação), Paulo Henrique Alves da Silva (atletismo), Beatriz dos Santos de Oliveira (natação) e Dawison Magno de Lima (natação).

A lista foi publicada em edição especial do Diário Oficial da União (DOU), em 29 de dezembro. Os beneficiados receberão os valores em 12 parcelas dentro das categorias: Atleta de Base (R$370), Estudantil (R$370), Nacional (R$925), Internacional (R$1.850), e Olímpica/Paralímpica (R$3.100).

A medida tem como objetivo projetar talentos para as próximas olimpíadas e paralimpíadas. Nas Olimpíadas Rio 2016, 77% dos 465 atletas que defenderam Brasil eram bolsistas e nas Paralimpíadas, houve 286 atletas (maior delegação da história), sendo 90,9% do Bolsa Atleta.

O atleta que desejar saber mais sobre os critérios do Bolsa Atleta municipal e se inscrever para o cadastro de atletas de alto rendimento, deve se dirigir a Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer, localizada na Av. dos Imigrantes, 3.237, Lavapés. Mais informações por meio do telefone (11) 4034-2822 / 4033-6637.