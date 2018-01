Carnês do IPTU estão nos Correios e vencimentos têm datas diferenciadas

Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) estão no Correios para a entrega que começou esta semana.

No total, segundo informações de Luciano Lima, secretário municipal de Finanças, 68.808 mil carnês foram emitidos. “Onde não há serviço dos Correios as entregas são feitas de mão em mão.

“O contribuinte pode ainda retirar a segunda via do boleto para pagamento através do portal da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista no link serviços”, adianta o secretário.

O cronograma de vencimentos conforme Luciano Lima é seguinte: cota única com desconto de 5% até dia 25 de fevereiro, para a opção de parcelamentos, a primeira parcela vence em 25 de janeiro e as demais todo dia 10 de cada mês com possibilidade de até 12 vezes.

“O imposto pode ser pago nas agências do Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil para pagamentos por meio de canais de internet e caixa de autoatendimento (caixas eletrônicos) e seus correspondentes bancários; na Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco Mercantil, os pagamentos podem ser feitos nos guichês de caixas, além dos canais via internet autoatendimento. Os contribuintes podem ainda pagar os tributos nas casas lotéricas e na Tesouraria da Prefeitura”, orienta.

No caso de contestação do valor o contribuinte deverá comparecer à Central AGILIZA do Paço Municipal para agendamento quanto ao atendimento, onde receberá orientações, inclusive lista de documentos pertinentes.