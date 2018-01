Final de semana tem evento cultural gratuito

O Instituto Entrando em Cena está com uma programação de férias entre os dias 12 e 28 de janeiro, sempre às 14h, de sexta-feira a domingo, no Centro Cultural Geraldo Pereira, no bairro Matadouro.

Hoje acontece a oficina de Pole Aéreo, com Mariana Duarte. Para participar é preciso ter acima de 13 anos e experiência mínima em aéreos. A oficina é voltada para a introdução de sequências básicas no pole aéreo.

No domingo, 14, acontece a oficina de Acrobacias de Solo, com Thaissa Gomory, que focará em preparação de parada de mão, parada de cabeça e acrobacias em duplas. Para participar só é preciso ter acima de 13 anos, não precisa de experiência.

Para mais informações, acesse a página oficial do Instituto Entrando Em Cena no facebook https://www.facebook.com/institutoentrandoemcena/.