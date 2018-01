Museu do Telefone: Fundação Vivo abandona acervo

A Fundação Telefônica/Vivo não respondeu sobre a conservação do prédio que abriga o Museu do Telefone, na Praça José Bonifácio, Centro. A construção é de 1907 e de propriedade da Fundação, assim como o acervo. Numa parceria com a Vivo, a Prefeitura faz a administração do local, mas, segundo fontes, a fundação não se interessa por fazer obras que o conservem.

Bragança Paulista foi a quarta cidade do Brasil a ter uma central de telefone. O primeiro aparelho foi trazido pelo Imperador Dom Pedro II em visita à cidade. O Museu é uma preciosidade. De acordo com Roseli Cipriano, coordenadora, as crianças ficam maravilhadas com o acervo. “Elas ficam extasiadas com as peças e nos enchem de perguntas, como por exemplo, porque os aparelhos não fazem fotografias. É difícil para este público infantil compreender a evolução da telefonia se não vir e ver como tudo começou. No período de férias, o movimento é alto e com público bastante diversificado”, explicou a coordenadora do Museu.

Contudo, enquanto o visitante é atraído a se concentrar na peculiaridade do acervo que vai desde uma réplica do aparelho trazido pelo Imperador até os telefones celulares da década de 1990, as avarias da estrutura física do prédio não aparecem. Basta um olhar para o teto que vem a decepção. A infiltração escureceu a pintura e já descasca a tinta. A condição futura é presumível, se uma providência não for tomada, os tijolos logo estarão á vista.

Indagadas as monitoras e a coordenadora Roseli se reservaram a informar que todo o serviço de limpeza das calhas e troca de telhas avariadas foi feita, mas que obras necessárias somente com incentivo da Fundação Vivo e que a mesma já foi informada pela Prefeitura da necessidade urgente.

Em contato com a Telefônica/Vivo, na manhã da última quinta-feira, 11, a consultoria institucional da fundação, não quis se manifestar via telefone e anunciou que faria novo contato para envio das respostas. Promessa que não foi cumprida.

Da Prefeitura tem-se a confirmação de que é difícil investir recurso público para obras em imóvel particular, mas que um pedido de doação do imóvel foi enviado à Vivo/Telefônica e que se aguarda a resposta.

Ainda assim o Museu do Telefone continua aberto à visitação de Terça a sexta-feira, das 9h00 ás 17h00 e aos sábados e domingos das 10h00 às 16h00.