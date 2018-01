Inscrições para aulas gratuitas de pintura e violão

O Fundo Social de Solidariedade e Secretarias de Cultura e Turismo e de Ação e Desenvolvimento Social informam que há vagas para cursos gratuitos de pintura em tecido, pintura em tela e violão. As aulas acontecerão no Centro Cultura Geraldo Pereira.

As aulas de pintura em tecido acontecem todas as quartas-feiras, das 13h30 às 16h30, com a professora Rosely Toricelli. Já as aulas de pintura em tela, as sextas-feiras, das 13h30 às 16h30, assim que os materiais solicitados chegarem, com a professora Maria Mantovani.

As aulas de violão começam a partir de segunda-feira, 15, e seguem sendo realizadas durante seis meses, das 14h30 às 16h, todas as segundas-feiras, com o professor Fernando Mecedolo Mello. Os interessados devem realizar as inscrições para os cursos na Secretaria de Cultura e Turismo, que fica na Avenida Alpheu Grimello, 981-Taboão ou no Centro Cultural Geraldo Pereira que fica na Avenida Juscelino K. de Oliveira, 348 – Jardim Morumbi.