Febre Amarela: Hoje tem vacinação em quatro locais

A Prefeitura, por meio da secretaria de Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica e Controle de Doenças, está intensificando a vacinação contra a Febre Amarela devido ao aumento de casos da doença nas cidades da região, como em Atibaia, onde duas pessoas nesta semana. A ação acontece em parceria com a Nova Biotec.

Para intensificar a vacinação, os profissionais de saúde do município estão em pontos estratégicos da cidade a fim de orientar e aplicar a dose da vacina contra a doença. Todas as quartas-feiras estão na feira livre.

A ação também acontece hoje e os pontos de vacinação estarão nos seguintes locais: Mercado Municipal Waldemar de Toledo Funck, Rodoviária Velha, Feira do Lago do Taboão e no Bairro da Marina, das 8h às 16h. A imunização contra a doença segue sendo feita em todas as unidades de saúde. Para receber a dose da vacina não é necessário apresentar a carteira de vacinação, mas os interessados devem estar munidos com um documento de identificação.

Segundo a Secretária de Saúde, Marina de Oliveira, o município não está aplicando a dose fracionada da vacina, pois há estoque de vacinação em todas as unidades de saúde.

A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e transmitida por vetores (mosquitos e afins). Os primatas são os principais hospedeiros do vírus, por isso, caso encontre algum macaco morto não mexa no animal e comunique imediatamente a Vigilância Epidemiológica pelo telefone (11) 4034-4144, para recolhimento e mapeamento destas áreas.

DIA D- O governo de São Paulo anunciou também que fará o Dia D de Vacinação contra a Febre Amarela no dia 3 de fevereiro. A campanha inédita no estado vai se estender até o dia 24 com a aplicação de doses fracionadas da vacina em 53 municípios prioritários. A expectativa é vacinar 6,3 milhões de pessoas nessas áreas, que foram definidas por integrarem corredores ecológicos. Segundo a secretaria, esses municípios ainda não foram alcançados pelo vírus, mas o objetivo é proteger preventivamente a população. O órgão destaca que não há ocorrência da febre amarela urbana desde 1942.

Os municípios da região que registraram infecção com morte são:

Amparo, Monte Alegre do Sul, Itatiba, Mairiporã, Nazaré Paulista, Atibaia e Jundiaí.