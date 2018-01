Bragança volta a alagar em mais de 15 pontos

O pesadelo dos alagamentos voltou. A chuva de 51 mm, na noite da última quinta-feira, 11 de janeiro, mais de 15 pontos foram atingidos pelo acúmulo das águas que não encontram meios para escoar. Os pontos de alagamentos são conhecidos há anos. Um amplo projeto de prevenção está pronto e aguarda provação de verbas federais para desenvolvimento.

A chuva caiu pesada no início da noite e, segundo testemunhas, em minutos surgiram os alagamentos na Avenida Antônio Pires Pimentel cruzamento com a Travessa Itália; Rua da Liberdade; Avenida Alpheu Grimello, às margens do Lago do Taboão; Avenida José Gomes da Rocha Leal esquina com Rua da Imprensa e Rua Dr. Tosta; Rua Ernesto Lo Sardo, no Jardim Califórnia; Avenida Juscelino K. de Oliveira às margens do Ribeirão Lavapés; imediações do terminal de ônibus no centro; Rua Francisco Luigi Picarelli, no Jardim Santa Helena; Rua Eusébio Savaio x Imigrantes, no Lavapés; as Ruas Malva, 19 de Abril, Jerônimo Martin Carreteiro, Coronel Ladislau Leme; e na Rua Monteiro Lobato houve rompimento de camada asfáltica.

As residências afetadas foram: no Jardim São José, na Rua Suster, onde as famílias foram orientadas quanto aos procedimentos necessários e não houve a necessidade de remoção e, na Rua Guarani, em que a família já havia saído da casa e procurado pela assistência de familiares, antes mesmo dos profissionais chegarem ao local; na Avenida Dom Pedro I onde foram realizadas as orientações e não houve necessidade de remoção; e na Rua Paulo José Acedo, no bairro Darcilândia, onde a família foi removida para um Abrigo, providenciado pela equipe da Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social.

Aproximadamente às 21h10, toda água já havia escoado das vias alagadas, com exceção da Rua Francisco Luigi Picarelli, que permaneceu isolada até o escoamento total das águas.

Em todos estes locais há a necessidade de intervenções na infraestrutura para ampliar a rede de drenagem, assim como tornar mais eficiente a capacidade dos canais dos ribeirões Lavapés, Califórnia e Anhumas todos que percorrem a região central. Algumas obras foram realizadas, por exemplo, na Avenida José Gomes da Rocha Leal, pela administração do PT, 2013/2016, mas têm se mostrado ineficientes. Outras, como limpeza dos leitos dos ribeirões e troca de tubulações foram empreendidas no ano passado.

O pesadelo das enchentes é sentido na Prefeitura. E para conter as ocorrências, o prefeito Jesus Chedid e comitiva esteve em Brasília nessa semana, em audiência, no Palácio do Planalto, sede do governo federal, numa tentativa de acelerar a aprovação do projeto de amplo controle das enchentes. Na volta para cidade, o prefeito avaliou que houve avanço nas conversações. O projeto exige investimento de R$ 100 milhões, mas pode ser desmembrado e iniciado nos pontos nevrálgicos com R$ 30 milhões. Uma resposta é aguardada para as próximas semanas.

DEFESA CIVIL – Enquanto isso, o Subgrupamento dos Bombeiros de Bragança Paulista e a Coordenadoria de Defesa Civil trabalham nas estratégias da ‘Operação verão – Chuvas intensas’. A operação verão ocorre sempre entre o dia primeiro de dezembro ao fim do mês de março do ano subsequente.

A recomendação mais recorrente desta operação é direcionada às pessoas que moram em locais propensos a alagamentos. Estas ao observar a presença da água e do risco é importante desligar toda a energia da casa; recolher alimentos, documentos, roupas; retirar os animais de estimação; após estas medidas, trancar bem a casa e procurar um lugar seguro para se abrigar, até que o nível de água diminua; caso esteja impossibilitado de sair de casa, acione o Corpo de Bombeiros 193 e a Proteção e Defesa Civil pelo 4035-6037 ou Guarda Civil no número 153 e (11)4035-7474.