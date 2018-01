Decreto autoriza confisco de imóveis abandonados na cidade

A partir da edição do Decreto nº 2633/18, a administração do Município adquire poderes de se apropriar de imóveis abandonados que geram impactos negativos na vizinhança. A medida foi anunciada, ontem pela assessoria do Palácio Santo Agostinho, Prefeitura.

A medida segundo, a assessoria do prefeito Jesus Chedid, servirá para solucionar os problemas decorrentes da falta de conservação, como por exemplo, a proliferação de pragas, insetos, mosquito da dengue e servem de cenário para crimes. “O procedimento para arrecadação de imóveis urbanos privados abandonados ganhou força com entrada em vigor da Lei Federal nº 13.465/2017, que permite à Prefeitura apropriar-se dessas construções e usá-las para instalar equipamentos públicos, como, por exemplo, centros comunitários e outros”, explica.

O abandono do imóvel será presumido quando o proprietário deixar de exercer a posse e a conservação do bem e não pagar os impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, no período de cinco anos.De acordo com dados fornecidos pela Divisão de Posturas da Prefeitura, 18 imóveis se enquadram nas especificações da nova medida.

Este decreto estava sendo aguardado há algumas semanas para avaliação, por exemplo, do prédio onde funcionou um hospital às margens do Lago do Tabão.