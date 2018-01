Bragantino se despede da Copinha

O que parecia estar indo razoavelmente bem acabou se tornando um pesadelo para o Bragantino, que disputou uma partida contra o Trindade-GO, no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, pela 3ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Massa Bruta perdeu para o Trindade por 4 a 0, por dois gols marcados por Wallyson e os outros dois por Gustavo e Dailson.

No Grupo 30, Grêmio e União Mogi disputaram a cabeça da chave e o time gaúcho levou a melhor por 3 a 0. A derrota do Bragantino para o Trindade-GO fez com que o adversário ficasse com o segundo lugar do Grupo, gerando a desclassificação do Massa Bruta e do União Mogi.

Os dois classificados esperam a definição do Grupo 29 para conhecerem os próximos adversários.