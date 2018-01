Em jogo-treino, Braga vence Guarani

Na última quinta-feira, 10, o Bragantino esteve em Campinas e fez o último jogo-treino a uma semana do início do Campeonato Paulista. O Massa Bruta ganhou a partida do Bugrão por 2 a 1.

O elenco escolhido por Marcelo Veiga foi o mesmo de outros jogos, com o goleiro Alex Alves, Ewerton na lateral, Guilherme Mattis e Lázaro na zaga, Fabiano na lateral esquerda, Adenilson e Evandro volantes, Vitinho meia, atacantes Léo Jaime e Gerley e Mateus Peixoto.

No segundo tempo entraram em campo Farley, Amaral, Juliano Junior Goiano, Marcel, Schuster, Patrick, Romero, Nicolas, Anderson Ligeiro e Bruno Sávio.

O alvinegro entrou entrosado em campo e se mostrou preparado para o início do Campeonato Paulista. O jogo-treino foi marcado pela entrada de Gerley em campo e por ser o primeiro jogo contra o Guarani que Evandro jogou após sair do clube.

Os gols da partida foram marcados por Mateus Peixoto, ao cobrar escanteio de Vitinho no primeiro tempo. Erik revidou para o Bugrão, em gol fora da área e Bruno Sávio finalizou para o Massa Bruta.