Sábado começa o 1° Festival de Verão

As Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Juventude, Esportes e Lazer, promoverão de 13 de janeiro a 4 de fevereiro, o 1º Festival de Verão de Bragança. O evento contará com diversas atrações, tanto artísticas quanto esportivas, para todos os gostos e idades. Toda programação é gratuita e contará com grande estrutura, que viabiliza qualidade, segurança e comodidade em diferentes pontos da cidade.

A programação inicia no sábado, 13, às 8h, com Zumba Verão, na Arena do Lago do Taboão; às 16h, Basquete/Streetball, na Quadra do Lago do Taboão e às 20h, show com o Grupo Batuqueiros de Jorge, em frente ao Centro de Artesanato.

No domingo, 14, haverá passeio ciclístico, caminhada, torneio de Ping Pong, Games Interativos (jogos de tabuleiro), Projeto Reggae Cultural, no Ciles do Lavapés e Bateria Show Escola de Samba Fraternidade, no Clube de Regatas Bandeirantes. A programação será divulgada semanalmente pela Gazeta Bragantina.