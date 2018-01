Sabesp alerta a população sobre falsos funcionários

Periodicamente a Sabesp alerta a população sobre os cuidados que todos devem ter com pessoas que, alegando-se funcionários da empresa, visitam as residências e comércios com o único objetivo de praticar atos ilícitos, seja pedindo dinheiro para a “solução” de algum problema ou até mesmo para praticar um assalto.

Muitos chegam mesmo a clonar veículos da Sabesp, falsificar crachás de identificação e formulários da empresa, adotando discursos bastante convincentes para a prática de seus crimes.

Na maioria das vezes, após o alerta realizado, os falsos funcionários param de agir em determinada região, onde a população se encontra prevenida.

É importante saber que: os serviços são agendados, normalmente fruto de uma solicitação do próprio morador. Mesmo a ação de leitura / entrega da conta é feita em data conhecida, além de não ser necessário que o profissional da Sabesp entre no imóvel (o hidrômetro deve estar instalado corretamente, permitindo sua perfeita leitura); mesmo nas visitas agendadas, o morador deve solicitar a identificação do empregado, que obrigatoriamente deve estar uniformizado e com crachá, e, principalmente, o documento indicando o trabalho a ser realizado. Caso o cliente não tenha solicitado o serviço indicado ou tenha dúvidas com relação aos funcionários que se apresentam em seu imóvel, deve entrar em contato com o número de telefone da Sabesp que consta da sua conta de consumo e confirmar os serviços; no caso dos leituristas, que estão a serviço de contratadas da Sabesp, há a utilização de crachá na altura do peito, com os nomes da empresa e do empregado, foto recente 3×4, RG ou CTPS e a inscrição “A Serviço da Sabesp”. Não há uma cor padrão nos uniformes utilizados, que deverão ser diferentes dos utilizados pelos funcionários da Sabesp.