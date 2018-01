Mais 225 árvores são plantadas no Lago dos Padres

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a área de preservação permanente referente ao Parque Natural Municipal Lago dos Padres, localizado na Av. Norte-Sul, receberá mais de 200 árvores nativas que devem favorecer o desenvolvimento ambiental e a regeneração do bioma.

Segundo informou o secretário, Fábio Machado, a secretaria identificou no parque clareiras e áreas abertas que podem receber o plantio de árvores nativas, com objetivo de enriquecer a vegetação local. Serão plantadas 225 espécies arbóreas nativas, dentre elas espécies frutíferas. Todas as árvores foram selecionadas e apresentam boa formação, com cerca de dois metros cada. A ação começou no início da semana e deve terminar amanhã.