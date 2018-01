Ministro recebe prefeito e deputado com pedidos de R$ 148 milhões em projetos

O prefeito Jesus Chedid e o deputado Edmir Chedid, em audiência de 45 minutos, com o ministro das Cidades, Alexandre Baldy, nessa quarta-feira, 10, buscaram destravar ajuda para três projetos locais que precisam de ajuda federal para execução. No total o pedido é de R$ 148 milhões, sendo R$ 100 milhões para as enchentes; R$ 28 milhões para acessibilidade, segurança e medicina do trabalho; e R$ 20 milhões para 36 km de infraestrutura urbana.

À GB, via telefone, o prefeito, deputado e Paulo Armando, secretário de Obras, avaliaram que “a reunião foi promissora. Estamos voltando certos de que avançamos bastante na realização destes projetos”, avaliaram.