Negligência sucateou 113 veículos da Prefeitura entre 2013 e 2016

Sindicância responsabiliza ex-secretário municipal de Serviços Moufid Doher e Márcia Almeida Izzo, ex-chefe da Divisão de Patrimônio Mobiliário pelo sucateamento de 113 veículos da frota municipal. Os prejuízos em valores reais ainda não foram divulgados, mas quando da instauração da sindicância avaliava-se que seria de aproximadamente R$ 25 milhões.

O relatório foi divulgado ao público pela assessoria do Palácio Santo Agostinho, prefeitura, na tarde dessa quarta-feira, 10. Entre os veículos destruídos estão, ambulâncias, viaturas, caminhões, máquinas pesadas e outros de propriedade do Município. No relatório, a Comissão pontua que diante das apurações segundo documentos e depoimentos de funcionários é possível delimitar que o sucateamento ocorreu no período de 2013 a 2016.

“Os servidores informaram que no início da gestão 2013/2016, havia um estoque de peças mas que não houve reposição e as peças acabaram. Afirmaram que o Chefe da Divisão de Manutenção e Controle de Frota determinava que os servidores da “Garagem” tirassem peças de carro, que na maioria tinha condição de uso, para colocar em outros, e estes veículos com a retirada das peças passavam a sucatas”, diz o relatório.

O chefe da Divisão de Manutenção e Controle de Frota no período era Carlos Segundo Cofre Neira, que trabalhava sob a subordinação do Secretário Municipal de Serviços Moufid Doher. “A sindicância conclui então que a responsabilidade do Secretário de Serviços é cristalina, em razão de que o sucateamento presumivelmente não ocorreu da noite para o dia e que a sede da Secretaria Municipal de Serviços está localizada no interior da Garagem Municipal o que facilitaria em muito a percepção do processo de deterioração da frota pelo então Secretário de Serviços”, constata.

Sobre a responsabilidade da ex-chefe da Divisão de Patrimônio Mobiliário, Márcia Izzo, no cargo atpe 28 de dezembro de 2016, o relatório a indica com responsável pelo sucateamento da frota “por não ter exercido as funções de competência definidas por lei, notadamente, no que tange à proteção e a manutenção de bens móveis da Prefeitura, no registro das transferências dos bens móveis de setor para setor, bem como na manutenção dos registros de saída e entrada dos bens móveis que forem para a manutenção”, complementa.

Na conclusão do relatório, a Comissão Sindicante sugeriu o envio ao Ministério Público para providências quanto aos indícios de atos de improbidade administrativa, bem como o envio para a Polícia Civil para investigação, em tese, de crime no desaparecimento de motores e peças dos veículos.

A Chefia de Gabinete já determinou o levantamento do valor de mercado dos veículos sucateados para se estimar o montante do prejuízo do Município.