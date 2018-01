Evandro se prepara para o melhor campeonato de sua vida

Na semana de aniversário do clube, o volante Evandro, 24, comentou sobre a responsabilidade a mais que o elenco deverá encarar em deixar um legado no ano histórico. Ele disse que o fato de o time estar na elite do estadual já é uma conquista para o time. “O Bragantino é um time de massa, tem paixão da torcida, jogadores de sucesso que saíram e tem o peso da camisa. Fazer uma boa campanha é uma conquista maior ainda, eu estou feliz de estar fazendo parte disso”.

Ele se reservou a dizer que poderá ser o titular de Marcelo Veiga, mas afirmou que chegou querendo jogar e dará o máximo para conquistar seu espaço. O ex-Guarani pretende “fazer o melhor campeonato de sua vida”.

Em entrevista à 102 FM, Evandro lembrou do legado de jogadores que contribuíram para a camisa do Massa Bruta ter o peso de hoje. Ele pretende trilhar os passos de seus colegas de profissão.

“Querendo ou não os jogadores que saíram daqui deixaram este legado. Então quem sabe a gente pode escrever uma nova história com novos jogadores e este elenco e possa ser lembrado futuramente como exemplo, como Paulinho e Romarinho”, lembrou o volante.

O jogador não tem receio de falar sobre seus sonhos. “Não só para quem está aqui, o Paulinho é uma referência mundial na posição, mas por ele ter vestido a camisa do Bragantino eu acho que é uma trajetória que eu quero trilhar e eu espero poder chegar nisso também. A gente tem que sonhar alto para conquistar coisas grandes na vida”, finalizou.