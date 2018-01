Copinha: Bragantino vira o placar em cima do União Mogi

O Bragantino disputou a 2ª rodada do Grupo 30 na Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o União Mogi, e bateu o adversário por 2 a 1, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes.

O União abriu o placar aos 9 minutos pela cobrança de falta de Guilherme Sitoo. Depois da abertura de placar pelo adversário, o Massa Bruta demorou para se recompor e errava muitos passes.

Depois de um primeiro tempo conturbado do Braga, o time sacudiu a poeira e voltou melhor, aos 21, o alvinegro conseguiu o gol de empate quando Vinícius Ribeiro chutou para o canto esquerdo de Gabriel para empatar a disputa.

Foi a vez do União sentir o baque e perder o ritmo de desempenho do primeiro tempo, o zagueiro do clube foi expulso após cometer falta e aos 47 minutos, Gabriel Bottan deu rebote e Kaio virou o placar em 2 a 1. Com a vitória, o Massa Bruta entrou na zona de classificação do Grupo 30.

O resultado levou o Braga a três pontos, na vice-liderança do grupo. O Grêmio se mantém em primeiro, Trindade em terceiro, com dois pontos e por fim União Mogi, com apenas um ponto. O Bragantino joga hoje a terceira e última rodada, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 16h, no Estádio do Nogueirão, a entrada gratuita.