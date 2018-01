Em jogo-treino, Massa Bruta entra em campo no esquema 4-3-3

O Clube Atlético Bragantino esteve em Guararema, no último sábado, 6, e empatou em jogo-treino contra o Juventus. O esquema tático escolhido pelo técnico Marcelo Veiga foi o 4-3-3.

Veiga vem testando eventuais titulares para compor elenco mais adequado e menos passível de falhas para entrar com tudo no Paulistão. No último jogo-treino, Veiga escalou Alex Alves, Ewerton, Guilherme Mattis, Lazaro e Fabiano; Adenilson, Evandro e Vitinho; Léo Jaime, Bruno Sávio e Peixoto.

Já no segundo tempo o técnico fez mudanças e testou outra formação: Mateus Pasinato, Rodrigo, Juliano, Junior Goiano e Gerley; William Schuster, Nicolas e Romero; Anderson Ligeiro, Raniel e William.

O Juventus abriu o placar nos primeiros 45 minutos e no segundo tempo, William Schuster marcou um gol de pênalti.

O Bragantino estreará no Campeonato Paulista no dia 18 de janeiro, quinta-feira, às 19h30, contra o Botafogo-SP, no Estádio Nabi Abi Chedid.