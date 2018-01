1° Festival de Verão terá atrações para a família

As Secretarias Municipais de Cultura e Turismo e de Juventude, Esportes e Lazer, estará promovendo entre os dia 13 de janeiro a 4 de fevereiro, o 1º Festival de Verão de Bragança Paulista. Este evento contará com diversas atrações, tanto artísticas quanto esportivas, para todos os gostos e idades.

A programação será aberta no dia 13 de janeiro, às 8h com Zumba Verão, na Arena do Lago do Taboão. Às 16h, Basquete/Streetball, na Quadra do Lago do Taboão e às 20h haverá show com o Grupo Batuqueiros de Jorge, no Lago do Taboão (em frente ao Centro de Artesanato).

No dia 14, a partir das 8h haverá passeio ciclístico de Verão, na Arena do Lago do Taboão. As inscrições para controle do organizador devem ser feitas pelo site: https://www.eventbrite.com.br/e/cicloturismo-de-verao-tickets-41756535923.

Na Arena do Lago do Taboão, às 9h haverá Caminhada de Verão, às 10h, Torneio de Ping Pong e às 11h, Games Interativos (jogos de tabuleiro).

No Ciles do Lavapés às 11h haverá Projeto Reggae Cultural. Às 12h a Bateria Show Escola de Samba Fraternidade agitará o Clube de Regatas Bandeirantes. Por fim, o dia de atrações e atividades se encerra com o show do Grupo Sambarts, no Lago do Taboão, às 20h, em frente ao centro de Artesanato. A segunda semana de atividades começa na quinta-feira, às 20h, no Centro Cultural Geraldo Pereira, com o Fórum e Workshop sobre a importância do Carnaval na Cultura Popular e suas fontes de arrecadação e renda.

Já no dia 19 de janeiro, sexta-feira, às 20h, haverá show com A Velha Arte do Samba, no Lago do Taboão.

No sábado a população contará com a agenda completa. O dia começa às 8h, com Zumba Verão, na Arena do Lago. No mesmo local, às 9h, haverá Oficina de Capoeira.

Ainda às 9h, haverá Torneio de Verão com Vôlei Feminino e Futevôlei livre, no Ciles do Lavapés. Às 9h30, a terceira idade poderá desfrutar de Atividades Recreativas, no Lago do Taboão.

Às 16h, Torneio de Verão Vôlei de Areia Feminino, no Ciles do Lavapés; Às 20h, Show com Renan Mazzola e Banda, no Lago do Taboão, em frente ao Centro de Artesanato e às 22h, Escolha da Corte do Carnaval 2018, no Ginásio Municipal de Esportes Dr. Lourenço Quilici.

A terceira semana de atrações começa na noite sexta-feira, 26 de janeiro, às 20h, com o Show com o Grupo Galo da Vila, no Lago do Taboão – em frente ao Centro de Artesanato, e o Espetáculo Musical Brincando com a Broadway, no Núcleo de Apoio aos Professores e Alunos – NAPA.

No sábado, 27 de janeiro, às 8h, haverá Zumba Verão, na Arena do Lago do Taboão. A partir das 9h, na Quadra do Lago do Taboão, terá Torneio de Basquete, Recreação Infantil e Juvenil e Torneio de Basquete/Streetball. Já às 16h, haverá Oficinas e Jogos de Tabuleiro também na Quadra do Lago do Taboão e a noite, às 20h, show com Os Prettos, em frente ao Centro de Artesanato.

No dia 28, domingo, a Arena do Lago do Taboão amanhecerá com Corrida de 5km, às 8h, Zumba Verão, às 8h30, Oficina de Hapkido, às 9h e Games interativos (jogos de tabuleiro), às 10h. Às 12h, a Bateria Show Escola de Samba Lavapés animará o público do Clube de Regatas Bandeirantes. O dia de atividades se encerrará com o show de forró universitário do Grupo Maria Lua, no Lago do Taboão, em frente ao Centro de Artesanato.

A 4ª semana do Festival de Verão começará no dia 2 de fevereiro, sexta-feira, às 20h, com o Grupo Papel.com. Já no dia 3 de fevereiro, sábado, haverá Show com o Grupo Casa Nossa, ambos os shows acontecerão no Lago do Taboão, em frente ao Centro de Artesanato.

O dia 4 de fevereiro será marcado pelo encerramento do festival, aquecido pelo pré carnaval. Às 12h, a Bateria Show Escola de Samba Dragão Imperial, campeã da edição passada se apresentará no Clube de Regatas Bandeirantes. Às 14h haverá a abertura oficial do Carnaval 2018 com o Desfile de Blocos Carnavalescos, Saída da Praça Raul Leme.. O Núcleo de Apoio ao Professor e Aluno está na Rua São Bento, 751, Vila Aparecida. Já o Clube de Regatas Bandeirantes está na Av. Mal. Humberto de A. Castelo Branco, 500, Tanque do Moinho. Para mais informações, ligue (11) 4034-6570.