Administração acompanha entrega de obras para a região

O prefeito Jesus Chedid e o vice Amauri Sodré estiveram na manhã de sábado, 6, em Amparo, acompanhando a entrega e anúncio de obras do Governo do Estado para a região. Foram anunciados o início das obras de conservação especial da SP 352 – Rodovia Antonio Cazalini (Amparo – Itapira), a retomada das obras de duplicação e melhorias da SP 095 – Rodovia João Beira (Amparo – Pedreira) e a entrega do primeiro trecho das obras de recapeamento e melhorias da SP 360 – Rodovia Engenheiro Geraldo Mantovani (Amparo – Serra Negra), investimentos que superam 100 milhões de reais.

As obras do segundo trecho, com previsão de conclusão prevista para junho, seguem em andamento entre os municípios de Serra Negra, Lindóia e Águas de Lindóia, dos Km 150,7 ao Km 178, 4. Estas obras contam com recapeamento da pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de nova sinalização.

Já a Rodovia Antonio Cazalini (Amparo – Itapira) (SP 352), do Km 133,4 ao Km 162,5, terá melhorias para a correção de deformidades e ondulações, implantação de novo pavimento asfáltico e reabilitação da sinalização horizontal. Os serviços na SP 095 serão retomados com a duplicação e restauração da pista da Rodovia João Beira, entre Amparo e Pedreira, do Km 43,7 ao 57,5, os serviços a serem realizados, conforme o Governo do Estado são: Construção da ponte sobre o Córrego do Mosquito, Término da duplicação no perímetro urbano de Arcadas, Conclusão do viaduto entroncamento com a Rodovia Prefeito Aziz Lian e Término da duplicação no perímetro urbano de Pedreira.

O prefeito Jesus Chedid e o deputado Edmir Chedid aproveitaram a ocasião para cobrar o compromisso assumido pelo Governador Geraldo Alckmin com as obras de duplicação e melhorias da Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira (Bragança Paulista – Itatiba SP 63) e da Rodovia Capitão Barduíno (Bragança Paulista – Socorro SP-008).

O evento contou com as presenças do Governador Geraldo Alckmin, do Secretário Estadual de Logística e Transportes, Laurence Casagrande Lourenço, do Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Ricardo Volpi, dos deputados estaduais Edmir Chedid e Barros Munhoz, entre outras autoridades.