Contratação dará legitimidade a comissão do Plano Diretor

A contratação do novo chefe da Divisão de Obras Públicas, da Prefeitura, segue na linha da legitimação do grupo que estuda a revisão do Plano Diretor e Código de Urbanismo. A revisão deveria ter sido feita há quatro anos, ano de 2013. Trata-se do engenheiro Civil, Luiz R. Liza Sanchez. A participação dele na comissão especial de revisão do Plano Diretor foi apontada pelo Ministério Público como “estranha”, na ação civil que suspendeu os estudos em novembro do ano passado.

A contratação do engenheiro foi publicada na edição de sexta-feira, 5 de janeiro, da Imprensa Oficial. Na página 12 da Ação Civil assinada pela promotora Kelly Cristina Alvares Fedel, a menção ao engenheiro ocorre quando ela passa a citar duas portarias municipais para o mesmo fim, nomear os membros da comissão especial. Na primeira somente três secretários, Planejamento, Jurídico e Meio Ambiente, assim como um assessor especial de gabinete e a segunda de nº 7448 de junho de 2017, “alterou naº 7405, passando a compor a sobredita comissão, também, os secretários municipais de Obras e de Mobilidade Urbana e, ainda, um engenheiro Civil estranho aos quadros da Administração, sob argumento de que se trata de pessoa que irá contribuir no deslinde da questão devido aos “diversos cargos que já ocupou no decorrer da sua vida profissional”.

Os efeitos da liminar que suspendeu os trabalhos de revisão do Plano Diretor permanecem ativos. A liminar foi concedida pelo juiz Carlos Eduardo Gomes dos Santos a pedido do Ministério Público.

A tese do Ministério Público (MP) é fundamentada em diferentes pontos, entre os mais relevantes estão o de que a forma aplicada desobedece o Estatuto das Cidades no que se refere à sensibilização do público para que participe da revisão comparecendo às audiências; alternância de locais para as audiências; publicação dos resultados dos debates, assim como a ampla publicidade das propostas de alterações do Plano Diretor e Código de urbanismo.

Defende ainda o MP que a comissão especial para revisão do Plano Diretor não está formada em conformidade com as atas de reuniões e em nítida afronta ao art. 2º da Resolução do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que prevê a participação do profissional da área em diferentes setores sociais quando se trata, por exemplo, de projeto urbanístico para fins de regularização fundiária; projeto de parcelamento do solo mediante loteamento; projeto de sistema viário urbano; coordenação e compatibilização de projeto de urbanismo com projetos complementares, entre outros.

Para continuar, a Prefeitura deverá mudar a forma de trabalhar na revisão, caso contrário será aplicada multa diária de R$ 5 mil.

A Lei complementar nº 534/2007, Plano Diretor, e a Lei Complementar 556/2007, Código de Urbanismo determinam a revisão do plano a cada seis anos. De maneira que já se passaram 10 anos sem que a legislação fosse cumprida.