Êxito do Plano de Mobilidade é o engajamento social, diz secretário

Com diagnóstico em mãos, o secretário municipal de Mobilidade Urbana, Manoel Botelho explica que “os municípios que obtiveram êxito na elaboração do Plano Diretor de Mobilidade Urbana, não foi em decorrência da sua fundamentação técnica, mesmo porque, trata-se de matéria especializada da Engenharia de Transporte e Tráfego, portanto com metodologia universal. O principal componente do sucesso foi o engajamento e a participação social, mesmo porque isto é o cerne da constituição de todos os Planos Diretores, no qual a imprensa possui papel determinante”, afirma.

Ainda de acordo com o secretário, o diagnóstico da mobilidade de Bragança Paulista está pronto e que em conformidade com a legislação federal nº 12587, “os planos Diretores de Mobilidade Urbana, possuem como produto fundamental a caracterização das diretrizes estruturais do sistema de mobilidade urbana, priorizando o sistema de transporte não motorizado e sua Acessibilidade Universal, o sistema de transporte coletivo, o sistema de transporte de carga e redução dos conflitos do tráfego de passagem de origem rodoviária, que se utilizam do sistema viário municipal”, enumera Botelho.

Indagado sobre o quanto a liminar que paralisou os estudos do Plano de Mobilidade, atrasou a conclusão do projeto, o secretário disse que “em virtude da paralisação das atividades em função da liminar do Ministério Público recentemente cassada, encontra-se em elaboração as proposições das diretrizes para cada sistema, devendo posteriormente ser definida a data da Audiência Pública respectiva”, adianta.

Sobre o prazo de conclusão do projeto, o secretário disse que “igualmente em decorrência da paralisação causada pela liminar do Ministério Público, deverá ser definida junto ao gestor financeiro do contrato que é a Caixa Econômica Federal, o novo prazo para conclusão de Plano”, completou.

O prazo final para a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana, segundo publicação do governo federal é abril de 2019, a partir daí o município que não concluir o projeto e iniciar a execução deste, ficam impedidos de receber recursos federais.