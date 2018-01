Final de semana acumula 76 mm de chuva

A secretaria de Segurança e Defesa Civil e Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, informou ontem sobre as ocorrências do final de semana em razão das chuvas que atingem o município.

O volume de chuva registrado em Bragança no sábado, 6, foi de 22 milímetros. No domingo, 7, choveu 54 milímetros, o que acarretou em alagamento na Rua Francisco Luigi Picarelli, bairro Jd. Santa Helena, que teve as vias de acesso interditadas até que o nível voltasse a normalidade.

Na mesma via houve registro de um carro que ficou submerso ao tentar transpor o volume de água. O Corpo de Bombeiros foi acionado e não houve vítimas.

A Defesa Civil ressalta à população para que guarde embalagens ou qualquer tipo de material para descartá-lo em locais apropriados para não entupir os bueiros. Solicita também, aos motoristas e pedestres, que em hipótese alguma tente transpor áreas alagadas, pois pode haver buracos escondidos ou recém-abertos em decorrências das chuvas acumuladas.

Ontem também choveu o dia todo, mas o acúmulo de água será divulgado hoje pela Defesa Civil.