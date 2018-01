Enchentes: Prefeito e deputado estão em Brasília em busca de recursos

A ida do prefeito Jesus Chedid e deputado estadual Edmir Chedid ontem à Brasília, objetiva destravar recursos para execução de projetos relativos ao combate ás enchentes dos ribeirões urbanos. A Prefeitura tem dois projetos com este objetivo protocolados no Ministério das Cidades. Um mais amplo orçado em R$ 100 milhões e outro de R$ 30 milhões.

Uma resposta positiva de Brasília para qualquer destes projetos é aguardada desde 6 de dezembro, quando o setor que cuida dos projetos no Ministério das Cidades solicitou o envio de documentos e tudo foi enviado conforme anunciado à época. O projeto avaliado em R$ 100 milhões, foi elaborado na Secretaria Municipal de Obras e, segundo o secretário chefe da pasta, engenheiro Antônio Paulo Armando, o projeto é macro e vai trabalhar as bacias hidrográficas como projeções para o futuro e acabar com as enchentes.

Para combater as enchentes, segundo Paulo Armando, as ações devem começar no sentido contrário das nascentes, ou seja, do rio Jaguari, na zona norte, para a zona sul, onde estão os afluentes do ribeirão Lavapés. O dispositivo fará com que as águas passem mais lentas, de forma a permitir a decantação dos sedimentos, que serão retirados de tempos em tempos, assim como limpeza e recuperação dos canais do Califórnia, Caetê e Lavapés.

Outro orçado em R$ 30 milhões será destinado para recuperar o Lago do Taboão, tratar a barragem rompida na Rua Luigi Picarelli, limpar o canal entre esta rua e a Avenida Alpheu Grimello e a galeria que passa sob a Rua José Domingues.