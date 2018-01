Bragantino completa 90 anos de tradição com camisa de peso

No próximo dia 8 de janeiro, segunda-feira, o Clube Atlético Bragantino está completando 90 anos. Fundado em 1928 por dissidentes do Bragança Futebol Clube, o clube hoje se tornou parte da tradição de Bragança Paulista e está presente no imaginário de moradores que viveram o passado de glórias.

Em 8 de janeiro de 1928, a dupla de irmãos prof. Júlio e Guan Vilchez, Mário e Américo Fontana, Ismael Aguiar Leme, Cícero de Souza Marques, Azildo Franchi, Vicente Perez, major Fernando Valle e outros não identificados, foram responsáveis pela criação do clube após saírem do Bragança Futebol Clube, segundo registros esta é a data oficial da assinatura da ata de fundação.

Em 1944 o Bragantino ganhou os olhos da região bragantina ao vencer a Copa Bragança, da qual participaram o Bragança F.C., O C.A.B (conhecido como Atlético) e o América (da Associação Atlética América). Na ocasião o Atlético venceu a Bragança F.C. por 2 a 0. A partir desta data surgiram dois símbolos que 90 anos depois ainda persistem na mente e nos corações dos bragantinos, o mascote “Leão da Zona”, e o nome “Massa Bruta”.

MASCOTE – Segundo dados levantados por Joel Mancinelli, a data de nascimento é a mesma do confronto de 23 de abril de 1944, quando Cícero Marques mandou pintar um quadro com um leão que representava a força do “esquadrão alvinegro das Pedras”, como o time era chamado. Porém, segundo informações de uma testemunha, Sr. Benedito Russi, o autor do leão foi o carnavalesco Chico Zamper, que depois de levar uma bandinha ao estádio, saiu com o desenho do leão ao desfilar pelas ruas. O modelo teria sido copiado uma pintura de um armazém localizado na atual A. Antônio Pires Pimentel.

CAMPO E ESTÁDIO – A “Columna Esportiva” do jornalista Levindo Cintra revela que a data de fundação do campo aconteceu em 1933, publicado na antiga edição do extinto jornal Cidade de Bragança, em 2 de fevereiro de 1933. A Prefeitura desapropriou uma parte da fazenda da Família Zago para a construção do campo do C.A.B. Após a construção, um clube local chamado Gimny Club considerada que o estádio era municipal e queria utilizar o campo para treinos e jogos. O estádio acabou se tornando rapidamente alvo de uma questão política e devido a articulação política de Marcelo Stéfani, conseguiu ocupar cinco cadeiras da Câmara Municipal, e desta forma aprovou-se a lei de doação ao Clube Atlético Bragantino. Pelo trabalho desempenhado, o estádio foi nomeado de Marcelo Stéfani.

Em 1947 houve um campeonato amador do interior que consagrou o Braga campeão. Já em 1949 o Massa Bruta se profissionalizou e entrou na 2ª Divisão do Futebol Profissional Paulista, o primeiro treinador profissional da época foi o santista José de Andrade, que trouxe vários jogadores consigo. Em 1958, Nabi Abi Chedid tornou-se Diretor de Esportes do clube, o presidente da época era deputado estadual Alfredo Faraht.

FASE DE OURO – De 1961 a 1979 o clube passou por diversos altos e baixos, indo a fase de ouro em 1988, quando sob a presidência de Jesus Abi Chedid e com o então diretor de esportes Marquinho Chedid, sagra-se campeão da Divisão Intermediária que dava acesso à 1ª. Divisão do Campeonato Brasileiro. Mudanças foram feitas para alavancar o clube. O técnico Vanderlei Luxemburgo, na época desconhecido, foi contratado e levou o Massa Bruta ao Paulistão de 89, finalizando entre os quatro primeiros colocados, sendo eliminado na semifinal pelo São Paulo. A equipe foi desbancou o então invicto e favorito Palmeiras, comandado por Emerson Leão, com uma vitória por 3 a 0”.

Em 26 de agosto de 1990 o Braga se sagra Campeão Paulista depois de dois empates contra o Novorizontino, cuja final ficou conhecida como a “Final Caipira”. Com a vitória, o Brasil passou a conhecer Vanderlei Luxemburgo, que foi substituído no ano seguinte, por Carlos Alberto Parreira, que levou o time ao vice-campeonato brasileiro, quando a perdeu a decisão para o São Paulo. Em 1992, o clube participou pela primeira vez de uma competição Sul-americana, a Copa Conmebol, a mesma competição que voltaria disputar no ano seguinte. Após essa fase dourada, o time entrou em fase de decadência e em 1995, voltou a 2ª Divisão do futebol paulista.

TEMPOS DIFÍCEIS – De 1995 a 2004, o Bragantino se viu em anos de escuridão e amargou derrotas que não combinavam com um passado de glórias. Os anos 2000 marcaram o clube como um “clube de Série B”.

Da elite do Campeonato Paulista, o Braga foi rebaixado para a Série A2 do estadual, ficou em sexto lugar no Brasileirão. Foi também a Copa CONMEBOL pela terceira vez, onde conseguiu eliminar o Palmeiras por 5 a 1, mas foi eliminado por 1 a 0 pelo Independiente Santa Fé, da Colômbia.

Em 1996, O Bragantino acabou ficando em último no Campeonato Brasileiro, sendo rebaixado para a Série B junto com o Fluminense. O surgimento do caso Ive Mendes, esquema de favorecimento de arbitragens anulou o rebaixamento do Fluminense e consequentemente o do Bragantino. Em 1997 ele disputa novamente o Campeonato da Série A e termina em 22º lugar, escapando do rebaixamento.

Em 1998 o inevitável aconteceu: o time termina em penúltimo e cai para a Série B. De 2000 a 2001 campanhas irregulares levaram o clube ao fim da geração vitoriosa de jogadores Mazinho, Sílvio, Alberto, João Santos, Gil Baiano e Pintado.

MARCELO VEIGA – O jovem técnico Marcelo Veiga entrou em cena e foi o responsável pelo acesso ao Paulistão de 2006, voltou a elite do futebol estadual e chegou à final da Copa Federação Paulista. O treinador voltaria ao clube em 2013 e 2016. Atualmente ele abraçou novamente a empreitada do Braga na elite do Campeonato Paulista. A estreia de clube será no dia 18 de janeiro, às 19h contra o Botafogo-SP, no Nabizão.