Bragantinos pagaram R$ 140 milhões em tributos no ano passado

Encerrado o ano de 2017 os bragantinos pagaram R$ 140,77 milhões em impostos. Isso significa que cada contribuinte local desembolsou R$ 858,40 durante todo o ano passado só para pagar tributos, levando-se em conta a população de 164 mil habitantes.

Os dados finais são do Impostômetro, painel eletrônico instalado na fachada da Associação Comercial de São Paulo, que mostra a arrecadação em tempo real.

Por essa ferramenta é possível acompanhar o montante em impostos pagos pelos bragantinos para os governos federal, estadual e municipal a qualquer hora do dia.

Na comparação com os doze meses de 2016, quando a população local desembolsou R$ 123,72 milhões em tributos, o crescimento foi de 13,7%.

O Impostômetro considera impostos, taxas e contribuições, incluindo multas, juros e correção monetária nas três esferas de governo.

O Impostômetro também pode ser acompanhado através do site no endereço http://www.acso.com.br/impostometro.