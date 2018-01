Casinha do lago encerra exposição hoje

A Secretaria de Cultura e Turismo abriu em dezembro as portas da Casinha do Papai Noel, no Lago do Taboão, para visitação. A Casinha fica aberta para visitação até hoje, das 16h às 20h.

Durante esse tempo diversas apresentações ocorreram no local, em comemoração ao natal. Passaram pelo local o Coral Vozes da Mantiqueira, Orquestra Experimental, Coral da Igreja Tabernáculo de Jesus, Coral da ADRA, Projeto Tocando Violino, Coral Nossa Senhora do Rosário, Orquestra Bragantina de Viola Caipira, Violeiros do Divino, Coral Acordes de Amor e Coral da Igreja Vida Triunfante.