IPVA 2018: Avisos não serão enviados aos donos de veículos

Este ano os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo não receberão o aviso de vencimento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A consulta deverá ser feita apenas pela internet no site www.valoripva2018.fazenda.sp.gov.br. Para isso é preciso fornecer o número do Renavam e placa do veículo.

Na terça-feira, 9 de janeiro, começa a série de vencimentos do IPVA para veículos com placas final 1. O valor do imposto também estará disponível em toda a rede bancária a partir desta quinta-feira. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, pela internet ou diretamente nas agências, bastando o número do Renavam do veículo.

Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda de São Paulo, a mudança ocorreu por causa da edição da nova Lei do IPVA, em 2008. Por esta razão, “a Secretaria da Fazenda tem estreitado seu relacionamento com os proprietários de veículos e a migração dos avisos de vencimento do IPVA em papel para o ambiente digital é o próximo passo dessa relação”, explicou.

Ainda de acordo com a Secretaria, “além de eliminar o risco de extravio de correspondências e contribuir com as boas práticas de sustentabilidade, ao tornar as informações sobre o IPVA disponíveis em ambiente digital, a pasta quer que o proprietário de veículos possa se informar e se programar para as datas de vencimento de imposto de uma forma simples, direta e acessível”, completa.

A Secretaria da Fazenda disponibiliza canais eletrônicos de atendimento, pelo 0800-170 110 ou no Fale Conosco para que os contribuintes possam sanar dúvidas.