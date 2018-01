Bispos divulgam tema da Campanha da Fraternidade 2018

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) acaba de definir e divulgar o tema da Campanha da Fraternidade (CF 2018). A Campanha é realizada todos os anos pela Igreja Católica no Brasil durante o período da Quaresma, neste ano de 14 de fevereiro a 29 de março. O objetivo do movimento, segundo a CNBB, é despertar a solidariedade de todos os fiéis e também da sociedade brasileira sobre um problema que envolve todos nós.

“Todos os anos, são escolhidos novos temas, o deste ano é: “Fraternidade e superação da violência, tendo como lema Em Cristo somos todos irmãos (Mt 23,8)”, explica o comunicado da CNBB enviado à redação.

A CF 2018 será realizada em âmbito nacional, e envolve todas as comunidades cristãs católicas e ecumênicas do Brasil. “A arrecadação da Campanha da Fraternidade compõe o Fundo Nacional de Solidariedade e os Fundos Diocesanos de Solidariedade, onde 60% da arrecadação são destinadas ao apoio de projetos sociais da própria comunidade diocesana, e os outros 40% restantes compõem o FNS, que são destinados para o fortalecimento da solidariedade em diversas regiões do país.

Educar para a vida em fraternidade, com base na justiça e no amor, exigências centrais do Evangelho”, explica a CNBB.

“Algumas pessoas acham que a Campanha termina depois da Páscoa, mas como falamos acima, acontece durante o ano todo, juntamente com o Ano Litúrgico, onde são desenvolvidas diversas atividades pastorais em todas as regiões do Brasil”, completa.

Campanha da Fraternidade 2018 começa na quarta-feira de cinzas e se estende durante o ano todo.