Praça da Fraternidade: 10 anos depois e a solução não aparece no horizonte

A polêmica recuperação da Praça da Fraternidade completa 10 anos neste 2018 e não há nenhum indício no horizonte de que se aproxima uma solução. A praça, no Jardim São Lourenço, tem estrutura física para todo e qualquer projeto de lazer e descanso. A última tentativa de recuperar o local foi anunciada em 2014, mas logo desapareceu no esquecimento. Era um projeto, orçado em R$ 200 mil, Orçamento do Estado, com vigência de 720 dias, para transformar o local em uma área de prática de esportes. Mas nenhum dos moradores dos arredores da praça sabe o que aconteceu com a ideia.

O cenário observado na manhã de quinta-feira, 4 de janeiro, era o mesmo de 10 anos com a diferença que o mato está com pouco mais de um metro de altura o que leva às críticas ácidas dos moradores das imediações a presumir que se passar mais algum tempo será proibido roçar a ‘mata nativa’ ou ‘reserva florestal’.

Tomada pelo mato e mal iluminada, a área é alvo fácil para traficantes e um desgosto para os moradores das redondezas. Tudo começou em 2008 quanto a administração de João Afonso Sólis, Jango, fez uma permuta, com apoio do Poder Legislativo, para que na praça fosse construído um prédio no valor de R$ 1,1 milhão que abrigaria a Escola Municipal Antonieta de Oliveira Liza.

A obra ficaria sob a responsabilidade do empresário Ussien Chahime, que em troca receberia o terreno ocupado pela escola, na Avenida dos Imigrantes, para a instalação de um empreendimento comercial. Naquela época os moradores das imediações acreditavam que a instalação da escola na praça colocaria um fim às atividades criminosas.

Mas, uma semana depois da assinatura da permuta e do início da movimentação de terra na Praça da Fraternidade, chegaram os questionamentos sobre o fato de que, por se tratar de imóvel público, a modalidade de negociação deveria ser na forma de licitação, e que desde o ano de 2000, estava em vigor uma concessão de uso da praça à Fanfacali (Fanfarra Cásper Líbero de Bragança Paulista). Para corrigir a situação, um ‘Termo de Distrato’ foi assinado e cumprido.

Deste então, montes de terra foram deixados na parte mais baixa da praça, onde seria construída a escola e o local relegado ao esquecimento.