Limpeza pública: Contrato com Embralixo vence amanhã, mas licitação está suspensa

A licitação para a con­tratação de empresa espe­cializada para prestação de serviços de limpeza pública e correlatos no município, mar­cada para acontecer ontem, foi suspensa pela Prefeitura.

As quatro empresas parti­cipantes estavam presentes no local, mas foram infor­madas da suspensão. As participantes são: a atual responsável pelo serviço na cidade, Empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo Ltda- Embralixo; P&S da cidade de Guarulhos; FS de São Paulo e MZ Locações.

Segundo justificativa da Prefeitura, por meio de nota assinada pelo secretário de Serviços, Aniz Abib Ju­nior, “todos os documentos e arquivos referentes ao edital foram encaminhados pelos setores responsáveis nos prazos determinados e disponibilizados no site da Prefeitura.

Em virtude de inconsis­tências evidenciadas no sistema, a Administração Municipal reviu o processo e concluiu, por bem, suspen­der a Sessão Pública desta sexta-feira.

A Prefeitura informa ainda que procederá com a reaber­tura do certame, que deverá ser publicada já na edição da Imprensa Oficial de Bra­gança Paulista, de terça-feira (09/01)”.

A licitação deve ser divi­dida em três lotes: varrição manual de vias e logradouros públicos, coleta e destinação final de resíduos sólidos domi­ciliares/comerciais/industriais; segundo lote para coleta e destinação de lixo hospitalar e terceiro lote para coleta de entulhos da construção civil. De acordo com o que consta no edital do certame suspen­so, são estimados por mês a coleta de 4.616 toneladas de lixo e varrição de 913 quilôme­tros de vias públicas.

A Embralixo está a cerca de 30 anos à frente do ser­viço de limpeza pública da cidade. Em janeiro de 2017, quando o contrato venceu, a Prefeitura prorrogou o prazo do contrato com a empresa por um ano, que vence ama­nhã, 7 de janeiro.

A Embralixo passou difi­culdades financeiras durante o governo de Fernão Dias (PT), que cortou verba da prestadora de serviços, e pre­cisou demitir cerca de 80% do efetivo das margaridas que limpavam a cidade.