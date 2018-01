Combate as enchentes: Prefeito Jesus e dep.Edmir vão a Brasília.

O prefeito Jesus Chedid informou ontem por volta das 18h30,que na segunda feira,8, acompanhado do deputado Edmir Chedid, estará em Brasília em busca da liberação de recursos destinados ao combate e prevenção de enchentes. Bragança tem sofrido muito nos últimos anos por falta de recursos e descaso da prefeitura durante o mandato do PT(2013/2016) que abandonou a cidade. As enchentes tem sido o martírio do centro urbano e das localidades em risco permanente, por falta de obras ou de intervenções irresponsáveis da gestão do PT, principalmente na região da avenida José Gomes da Rocha e Jardim Califórnia, no centro urbano. Na próxima segunda-feira a GB dará mais detalhes sobre o assunto.