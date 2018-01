Bragança entre as 100 cidades paulistas com maior número de raios

O Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), órgão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgou no início da semana os dados relativos ao número de raios (descargas elétricas) nas cidades brasileiras. Bragança ficou entre as 100 primeiras no Estado de São Paulo, com 6,749 por km²/ano, o que lhe valeu a 983ª posição no ranking nacional e justamente a 100ª no ranking estadual.

Consideradas as cidades da região, Atibaia é a primeira colocada com 7,745 por km²/ano, que lhe posicionou na 66ª colocação no ranking estadual e 858ª no nacional. Na sequência, pela ordem, aparecem Vargem, Pedra Bela, Tuiuti e Pinhalzinho.

Com o verão, as chuvas do período fazem com que as cidades se tornem alvo de raios e relâmpagos, embora a região bragantina não seja uma das mais atingidas por descargas elétricas no País, que é o campeão mundial em registros desses fenômenos.

A Coordenadoria do Grupo de Eletricidade Atmosférica (Elat), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), afirma que os relâmpagos e raios são menores que em outras localidades por causa da localização geográfica.

Segundo o órgão, há que se ter atenção quando da aproximação de tempestades, principalmente em áreas descampadas. “O melhor a fazer é interromper o que estiver fazendo e dirigir-se a um lugar fechado e protegido”, recomenda.

Eletrodomésticos – Ainda de acordo com a Coordenadoria, os para-raios instalados em casas e edifícios cumprem o papel de evitar incêndios e destruição, além de riscos para as pessoas. Mas afirma não haver garantia de que, sozinhos, deem proteção aos eletrodomésticos.

Deixar os equipamentos desligados, não mexer em antenas de TV e não utilizar aparelhos de telefone conectados às tomadas enquanto os raios chegam, também são medidas de prevenção importantes, pois as descargas podem ser conduzidas às residências, ferir e até matar.