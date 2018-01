Artista bragantino realiza exposição sobre a cidade

Entre os dias 3 de janeiro a 4 de fevereiro, a Prefeitura está oferecendo mais uma exposição na sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, se trata da exposição de pinturas em óleo sobre tela do artista plástico Djalma Antônio Fernandes.

Ao todo, estão sendo expostos 11 quadros em pequeno formato em óleo sobre tela, que representam paisagens e figuras da cidade e seus arredores. A exposição fica aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Djalma Fernandes nasceu em Bragança Paulista e trilhou seu caminho como artista plástico em paralelo com a carreira de bancário. Estudou com importantes artistas brasileiros como, por exemplo, Nilo Siqueira, Luiz Pinto e Alexandre Reider. Em 1999, fundou a Fernandes Molduras, onde realiza a venda de molduras, materiais artísticos diversos e de suas obras de arte. Atualmente, ele cursa Artes Visuais na FAAT – Faculdades de Atibaia, buscando uma formação acadêmica para que, futuramente, possa dar aula no ensino superior.

A Secretaria de Cultura e Turismo está localizada na Av. Alpheu Grimello, 981, Taboão. Mais informações por meio do número (11) 4034-6570 ou pelo site do artista Fernandes Moldura – https://www.fernandesmolduras.com.br/ – (11)4032-8288.