Milhares assistem a shows da passagem de ano às margens do Lago do Taboão

Embora com menos tempo do que a Prefeitura havia anunciado, as festividades do Réveillon às margens do Lago do Taboão marcaram a data, mesmo sob ameaça de chuva. A previsão era de um show pirotécnico durasse até 30 minutos. A prefeitura informa que foram 24 minutos, mas testemunhas que estavam no local disseram que foram 17 minutos.

O objetivo da Administração Municipal, conforme já foi anunciado, foi retomar a tradicional festa da virada às margens do Lago do Taboão, que reuniu uma multidão na Avenida Alpheu Grimello e adjacências.

Além do show pirotécnico. A Banda Matrix se apresentou por quatro horas com repertório bem variado, do axé, forró, samba, arrocha ao sertanejo.