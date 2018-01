Tarifa branca de energia elétrica pode reverter em prejuízos ao consumidor

A partir desta semana uma nova modalidade tarifária da energia elétrica estará disponível para consumidores com média mensal superior a 500 quilowatt/hora (kWh) e para novas ligações. Trata-se da tarifa branca, que mostra a variação do valor da energia conforme o dia e o horário do consumo. Para especialistas no tema, a adesão à modalidade deve ser bem pensada para evitar prejuízos.

Em entrevista, na manhã da última segunda-feira, Cleyson Jacomini de Sousa, Diretor Comercial Corporativo do Grupo Energisa, o consumidor antes de aderir à tarifa branca deverá fazer, inicialmente, uma análise criteriosa para avaliar se a mudança vale ou não a pena de acordo com a sua rotina. “Será importante que ele conheça o seu perfil de consumo ao longo do dia e a diferença de preço entre a tarifa branca e a convencional. Isso porque este modelo não se encaixa nos hábitos de uso da energia de todos os perfis de consumidores. Quanto mais o cliente reduzir o consumo em horários em que a energia é mais cara e ampliar o uso no horário fora de ponta, mais vantajosa será a Tarifa Branca. É uma decisão que precisa ser muito bem avaliada, pois se o cliente optar pela mudança, mas mantiver o uso de energia nos horários de maior demanda ou mesmo se descuidar no deslocamento do consumo para a fora ponta em alguns dias, ele pagará um valor final mais alto na conta de luz”, esclarece Cleyton.

A nova tarifa será oferecida para unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, como residências e pequenos comércios. A Energisa adianta que quando o novo modelo de tarifa entrar em vigor, as agências de atendimento presenciais da concessionária oferecerão aos clientes o termo de adesão, que deve ser avaliado com base nos impactos de migrar ou não para a nova modalidade, pensando nos hábitos de consumo individuais. “O cliente precisará primeiro avaliar, de maneira bem objetiva, como é o seu hábito de consumo e o que é possível mudar. Com base nisso, ele poderá procurar nossas agências de atendimento para confirmar se a opção pela Tarifa Branca será vantajosa ou não. Em última instância, os riscos da decisão são do cliente, por isso é necessária cautela no momento de optar”, explica Cleyson.

Para garantir a entrada em vigor do novo modelo de tarifa, as concessionárias segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), precisam tomar uma série de providências, que ainda estão em curso, envolvendo desde a aquisição de medidores especiais, a reformulação dos sistemas comerciais e até a capacitação das equipes de atendimento para auxiliarem o consumidor no processo de tomada de decisão. “Para os clientes que optarem por essa modalidade, será necessária a instalação de um novo medidor, aprovado pelo Inmetro, que registre o consumo de acordo com os horários em que a energia elétrica é utilizada.

Essa opção será oferecida aos clientes de forma gradativa”, completou.

Em 2019, valerá também para unidades com consumo médio superior a 250 kWh/mês e, em 2020, para os consumidores de baixa tensão, qualquer que seja o consumo. Vale reforçar que a Tarifa Branca não se aplica aos consumidores residenciais Baixa Renda, beneficiários de descontos previstos em Lei e à iluminação pública. Além disso, da mesma forma que será possível aderir à nova modalidade, o consumidor poderá solicitar seu retorno ao sistema de tarifa convencional caso avalie que seu perfil de consumo não está realmente adequado.

Mais informações podem ser obtidas no site da Aneel: www.aneel.gov.br