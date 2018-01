Gerley chega ao Bragantino para compor a lateral esquerda

Na terça-feira, 2 de janeiro, o Bragantino anunciou a chegada do lateral esquerdo Gerley, 27 anos. O jogador chega como o 10º reforço do elenco com contrato até o fim do Campeonato Paulista.

Gerley Ferreira de Souza tem passagens por clubes como Grêmio, Palmeiras, Ceará, Bahia, Náutico, Albacete, e Botafogo-SP.

O jogador disse a reportagem que está com ótimas expectativas para o Campeonato Paulista e fez um balanço do primeiro treino com bola. “A cada dia estou dando meu máximo para melhorar dentro de campo, correspondendo às expectativas de todos, de quem confiou em mim para me trazer para cá, do meu professor, da própria diretoria e do próprio torcedor. Então a expectativa é a melhor, para cada treinamento para que eu possa chegar no jogo dando meu melhor”.

O lateral esquerdo disse que foi muito bem recebido pelos colegas, já jogou contra e trabalhou com alguns colegas. Ele disse que está se entrosando bem com os demais jogadores “Estamos mostrando nosso melhor para que a gente possa chegar na nossa estreia saindo com a vitória para começar o campeonato com o pé direito”.

O primeiro treino de Gerley foi intenso, depois da auto avaliação, o jogador apoiou a abordagem do técnico Marcelo Veiga “O estilo do campeonato pede isso, hoje em dia não tem facilidade em jogo nenhum, então é um jogo corrido, pegado”.

Em entrevista à Rádio 102FM, ele disse que para ser titular deverá mostrar no dia a dia que é merecedor. “Quem estiver melhor no momento, vai jogar. O importante é respeitar o colega e mostrar que merece uma vaga pelo que está fazendo em campo” finalizou.