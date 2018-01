Veiga fala sobre os treinos

No treino de quarta-feira, 3 de janeiro, o técnico Marcelo Veiga atendeu a reportagem e falou um pouco sobre a preparação para o Campeonato Paulista. A 15 dias da primeira partida do Bragantino no campeonato, o treinador está cada vez mais exigente na busca de um bom desempenho do elenco.

Veiga classificou o treino como bom, disse que ajustes e correções estão acontecendo e a parte técnica está cada vez mais intensa. “Eu acho que o desenvolvimento está saindo legal, a parte física está melhorando cada vez mais, isso é fundamental para qualquer tipo de trabalho, então eu espero que eles possam se adequar o quanto antes para a situação de jogo, daqueles que estão chegando, entender a proposta que temos com o grupo. Aos poucos a gente vai identificando aquilo que vai ser bom para a equipe no início da competição”.

A chegada de novos reforços tem acontecido aos poucos, Marcelo Veiga está lapidando a equipe e o sistema tático, mas também espera que eles se adaptem o quanto antes para a realidade dos treinos. “Temos 15 dias ainda para iniciar a competição e é em cima disso que estamos trabalhando, para que a equipe seja mais consistente e equilibrada dentro de campo”.

CAPITÃO – Ele ainda não nomeou o capitão da equipe, segundo ele ainda há muita coisa para acontecer, mas tudo indica que será um jogador que mostre espírito de liderança. “Aos poucos a gente vai tendo uma ideia mais ou menos de quem tem esse perfil, e essa definição vai ficar mesmo para o início da competição”, concluiu.