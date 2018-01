Copa Paulista de Futebol Junior: Braga perde para o Grêmio por 3×0

O Bragantino estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Junior. O revés foi diante do Grêmio pelo placar de 3 x 0, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes, cidade sede do grupo 30, do qual o Braga faz parte. Os tentos foram anotados por Da Silva, aos 30 minutos da primeira etapa, por Tetê, de pênalti, aos 31 da segunda etapa e Darlan no final da segunda etapa.

Logo no início da partida, o Grêmio começou a pressionar e teve a primeira oportunidade de gol do jogo com Tetê, que foi prensado na hora do chute. O Braga só teve sua primeira chance aos 13 minutos com o veloz Arthur, mas a jogada parou no goleiro. O Braga conseguiu segurar o Grêmio até os 30 minutos quando, após cobrança de escanteio, Da Silva anotou o primeiro tento dos gaúchos. Mesmo atrás do placar, o Braga seguiu tentando empatar, mas a bem postada zaga gaúcha dificultava a entrada dos atacantes do Massa Bruta.

Na segunda etapa, o Bragantino tentou ser mais efetivo na partida, apostando na velocidade do ataque, mas aos 14 minutos da segunda etapa, o zagueiro do Braga, Lucas Vinicius, fez falta no meio campo e levou o segundo amarelo sendo expulso. Com a expulsão, o técnico Marcos Paulo se viu obrigado a mudar todo o esquema de jogo do time e viu a situação piorar ainda mais com o gol de pênalti de Tetê e o gol de Darlan aos 47 minutos.

Com o resultado o Braga inicia a competição como lanterna do grupo sem pontuar. Já o Grêmio estreia na ponta com três pontos, seguido por Trindade Futebol Clube e União Futebol Clube que empataram ontem mais cedo e somaram um ponto.

O próximo compromisso do Braga é diante o União Futebol Clube, amanhã às 19 horas.