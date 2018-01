Santa Casa de Misericórdia arroja com inauguração de novas instalações

A direção do Complexo hospitalar da Santa Casa de Misericórdia de Bragança Paulista numa arrojada demonstração de eficiência, inaugurou, na noite da última terça-feira, 2 de janeiro, duas unidades de relevante importância para a saúde regional: centros de Cardiologia e Endoscopia Digestiva.

As novas instalações contam com equipamentos mais modernos e amplos espaços para melhor atender à população local e regional. As novas unidades farão atendimentos emergenciais e ambulatoriais especializados, seguidos de consultas e demais procedimentos.

Na avaliação do provedor João José Marques, estes serviços são um ganho para a região bragantina, pois a partir de agora a cidade torna-se um Centro de Referência em Cardiologia. “Todo este projeto deu certo porque os médicos acreditaram na nossa proposta e as equipes de apoio funcionaram. A isso denominamos ‘integração’. Esta é a chave do nosso sucesso à frente da Santa Casa”, declarou.

Junto com o provedor, os médicos Filadelfo Martins, Ortopedia; Denise Gayer, Endoscopia; e Jocimar Antônio Machado, Cardiologia, discursaram, cada um à sua maneira, numa variação sobre o mesmo tema, todos apontando que as parcerias, no conceito moderno da administração da Santa Casa, foi o que terminou em repetidos sucessos nos empreendimentos. João Marques, provedor, encerrou a solenidade de inauguração ao declarar que a porta de entrada para a saúde da população de mais de 400 mil, local e regional, é a Santa Casa.