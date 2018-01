Prefeitura anuncia investir R$ 6,7 mi em 16,3 km de asfalto urbano

A assessoria do prefeito Jesus Chedid está em trabalho acelerado para viabilizar meios de investir, rapidamente, os R$ 6,7 milhões recebidos do governo estadual para infraestrutura urbana. Na semana passada, a prefeitura lançou a licitação que consumirá os R$ 4,3 milhões provenientes de convênio assinado em 28 de dezembro.

Com este contrato, a previsão é de que nos próximos meses sejam recuperados mais de 16 quilômetros de vias urbanas. Todo o dinheiro desta empreitada é resultado de dois convênios assinados entre Prefeitura e Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur), no valor de R$ 4,3 e R$2,4 milhões. A Prefeitura de Bragança Paulista já lançou o edital da concorrência pública.

Segundo a publicação oficial, o novo contrato abrangerá o recapeamento asfáltico em trechos de nove vias, avenidas José Gomes da Rocha Leal, Euzébio Savaio, Europa, Das Nações, Nossa Senhora da Penha, 8 de Maio, Mauro de Próspero, Ernesto Vaz de Lima, bem como a Rua Alziro de Oliveira.

Segundo o prefeito Jesus Chedid, o objetivo da administração fazer com que o dinheiro cumpra o destino. “Queremos investir todos os recursos conquistados imediatamente para que a sociedade usufrua dos benefícios dessas obras. Para concretizar esse saldo positivo, a Administração contou com o apoio do deputado Edmir Chedid, que interveio nos Ministérios para a recuperação de convênios federais e articulou junto às Secretarias Estaduais recursos que seriam perdidos.”, afirma.

A sessão pública deste contrato acontecerá no dia 2 de fevereiro, às 9h30, na Divisão de Licitação, Compras e Almoxarifado, no Paço Municipal.

Enquanto isso, a empresa Jofege Pavimentação e Construção Ltda., vencedora da penúltima licitação com o mesmo fim, vai reformar o pavimento asfáltico de 4,7 mil metros de vias centrais e bairros. O recurso, R$ 2.432.229,52 é também proveniente de convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Cidades Estâncias (Dadetur).

Os 4,7 quilômetros de pavimento lineares abrangem a Avenida Antônio Pires Pimentel, Rua Doutor Freitas, Rua Vicente Sabella (entorno da Praça Cel. Jacinto Osório), Rua Felício Helito, Alameda XV de Dezembro, e ruas no entorno do Parque Natural Municipal Refúgio das Aves, no Jardim América, Rua Jurandir Amaral, Rua José Mathias Farhat Sobrinho, Rua Arthur Weingrill e Avenida Dr. Manuel José Villaça.

O prazo contratual é de 10 meses para a conclusão de todo o trabalho.